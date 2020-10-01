Горно-Алтайск, , 06:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Республике Алтай остаётся крайне нестабильной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки произошёл очередной резкий прирост — выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом.

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«Коронавирус подтвердился у 37 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 25 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Онгудайского района; у двух жителей Чойского района; у жителей Турочакского, Усть-Канского, Чемальского и Шебалинского районов», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 3682. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 2718 пациентов, в том числе 79 за последние сутки. Под медицинским наблюдением находится 725 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зарегистрирован 21-й летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Скончался 83-летний житель города Горно-Алтайска, который также страдал тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

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