Абакан, , 06:38 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, большинство случаев зарегистрировано в Саяногорске и Абакане.

Как отмечается, 31 носитель входили в круг контактных лиц с ранее выявленными заражёнными. Шесть человек проверили после появления симптомов ОРВИ. Наконец, в двух случая коронавирус выявили у местных жителей после поездки в Сочи. Таким образом, общее число подтверждённых в республике случаев достигло 4423.

«Под медицинским наблюдением сейчас находится 1 218 человек, 28 из них — в обсерваторе. Получают лечение 615 человек (у 40 пациентов — тяжелая степень, 2 человека — на ИВЛ)», — отметили в штабе.