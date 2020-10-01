Абакан, , 06:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 42 человек, за весь период — у 4423. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Выздоровели 46 человек. Всего в списке выздоровевших в республике значатся 3760 фамилий.

Получают лечение 615 человек, в том числе двое пациентов — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 сентября в Хакасии было выявлено 42 случая заражения коронавирусом. В регионе скончались 48 пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выявлено 42 новых носителя коронавируса