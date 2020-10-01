Горно-Алтайск, , 06:28 — REGNUM В детских садах Республики Алтай началась реализация проекта «Полилингвальная модель обучения алтайскому языку…». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, он позволит создать оптимальную среду для овладения детьми алтайского и русского языков.

Кроме того, предполагается, что дети смогут освоить на начальном уровне иностранный язык.

Обучение будет проходить в три этапа, на родном алтайском языке, затем на алтайском и русском языках, и на на алтайском, русском и английском языках. Проект будет пока реализовываться на базе трёх дошкольных учреждений.

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