Благовещенск, , 06:28 — REGNUM В Амурской области, включая столицу региона Благовещенск, сняты ограничения на посещение театров, читальных залов и архивов в библиотеках, введённые весной из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

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В сообщении ведомства отмечается, с 1 октября, впервые после введения ограничений в марте, открываются для зрителей помещения Амурского областного театра драмы, Амурского областного театра кукол и Общественно-культурного центра. Рассадка зрителей, которые будут обязаны соблюдать масочный режим, в театрах будет осуществляться в шахматном порядке.

Также разрешается работа читальных залов, библиотек и архивов.

Напомним, что в Амурской области к настоящему времени выявлен 4291 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Умерли 48 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, высокая стоимость лекарства от COVID-19, вызвавшая нарекания у общественности, была откорректирована в рамках госзакупки ещё в большую сторону.

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