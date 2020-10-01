Кемерово, , 06:15 — REGNUM На базе бактериологической лаборатории кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского открылась ПЦР-лаборатория. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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В ведомстве уточнили, что в лаборатории методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) выявляют возбудителей таких заболеваний, как СПИД, вирусные гепатиты, инфекции, передающиеся половым путём, туберкулёз, клещевой энцефалит, грибковых болезней, язвенной болезни желудка.

«В настоящее время основная доля исследований будет приходиться на выявление COVID-19», — отметили в минздраве.

По словам заместителя главного врача по лечебной работе кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского Елены Малюты, высокотехнологичное оборудование позволит сократить время ожидания результата и своевременно начать лечение.

«Раньше исследования проводились в лабораториях других медицинских организаций, причём нескольких, и процесс доставки и упаковки материала занимал много времени. Сейчас эта проблема решена», — уточнила она.