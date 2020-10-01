Сингапур, , 06:07 — REGNUM Власти Сингапура начали разрабатывать проект морских вояжей «в никуда» — круизные лайнеры не будут заходить в порты, сообщает газета Straits Times.

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Согласно плану, суда будут выходить из Сингапура и после путешествия возвращаться обратно, при этом не заходя ни в какие другие порты. Предполагается, что это поможет спасти туристическую отрасль в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Также ожидается, что круизным судам разрешат перевозить не более 50% от возможного числа пассажиров.

По данным газеты, власти Сингапура уже обратились в консалтинговую компанию DNV GL для разработки проекта по сертификации морских круизов, которые возможно будет проводить в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Конечные сроки разработки проекта по не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу сентября в Сингапуре выявили более 56 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 55 337 пациентов уже выписались из медучреждений с выздоровлением.