Лондон, , 05:59 — REGNUM Введённые в Великобритании ограничения на публичные собрания не дают должного эффекта в борьбе с распространением коронавируса, заявил 30 сентября журналистам советник правительства по науке Патрик Вэллэнс.

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По его словам, распространение коронавируса в Великобритании не поддается контролю.

В свою очередь, главный врач Великобритании Крис Уитти заявил, что в королевстве продолжает увеличиваться число госпитализаций и число пациентов в палатах интенсивной терапии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Великобритании зафиксировали более 7,1 тысячи новых заражений коронавирусом и 71 летальный исход. Показатели стали самыми высокими за период с 1 июля, когда умерли 97 человек.

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