Новосибирск, , 05:59 — REGNUM Врачам и медсестрам инфекционного госпиталя новосибирской больницы №12 поставили первые прививки против коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

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По словам главного специалиста по вакцинопрофилактике региона Татьяны Ивлевой, пока вакцина поступает небольшими партиями, что связано с особенными условиями транспортировки и хранения.

«В первую очередь планируем защищать медицинских работников, потому что это люди, которые первыми встречаются с коронавирусной инфекцией и рискуют каждый день. Будут вакцинироваться не только сотрудники ковидных госпиталей, но и медработники поликлиник, потому что они тоже контактируют с пациентами, и сотрудники скорой помощи. У нас нет ограничений по месту работы», — уточнила Ивлева.

До конца года в Новосибирской области планируют привить несколько тысяч медиков. Напомним, что новая вакцина двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится поэтапно, с интервалом в три недели. Процедура иммунизации занимает не больше десяти секунд — укол в дельтовидную мышцу, в плечо.