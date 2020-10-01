Пекин, , 05:32 — REGNUM На материковой части Китая аз сутки не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 11 «импортных» случаев заболевания было выявлено в Китае за прошедшие сутки. Еще 16 человек было выписано из больниц по выздоровлении. Смертей от опасной инфекции за сутки не зафиксировано.

Три новых случая подозрения на инфекцию выявлено в Шанхае. Общее число заболевших в Китае достигло 85 414 человек, из которых 80 594 человека выздоровели, а 4634 человека скончались.