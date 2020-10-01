Москва, , 05:14 — REGNUM В четверг, 1 октября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 2 октября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +6… +8 °С.

Ветер юго-восточный 5−12 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +3… +8 °С ночью. Без осадков.

В пятницу, 2 октября, днём в столице ожидается +17… +19 °С. По области +16… +21 °С. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °С. Без осадков.