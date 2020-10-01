Певек, Чукотский АО, , 05:05 — REGNUM В самом северном городе России — Певеке на Чукотке, в тестовом режиме заработала ПЦР-лаборатория для проведения тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин 1 октября сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Губернатор отметил, что, на фоне продолжения на Чукотке пандемии коронавируса, смена сезона и возврат из отпусков способствуют росту заболеваемости и рискам заражений.

«В тестовом режиме начала работу ПЦР-лаборатория в Певеке. Это увеличит скорость диагностики и объём тестирования. На очереди запуск ПЦР-лаборатории в Билибино», — написал Копин на своей странице.

Напомним, что в самом северо-восточном регионе России в настоящее время выявлено 192 случая заражения новым коронавирусом. Два пациента с диагнозом COVID-19 умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке часть противоэпидемических мер, введённых из-за эпидемии коронавируса, продлена до 12 октября указам губернатора региона Романа Копина.

Читайте ранее в этом сюжете: На Чукотке вновь продлили ограничения из-за коронавируса