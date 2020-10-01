Гавана, , 05:02 — REGNUM Власти Кубы решили ослабить карантинные ограничения в столице страны Гаване благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства республики.

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В частности, в Гаване отменят комендантский час. Также в городе возобновит работу общественный транспорт, магазины и заведения общественного питания. С 1 сентября они были закрыты из-за роста заболеваемости COVID-19.

Ранее губернатор Гаваны Ринальдо Гарсия Сапата заявил, что за последнюю неделю в городе выявляют не более 21 случая заражения ежесуточно. Это свидетельствует о снижении темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволяет немного ослабить карантинные ограничения.