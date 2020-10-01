Сеул, , 04:58 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 77 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 67 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, еще десять являются завозными. Отмечается, что число выявленных случаев вновь опустилось ниже ста после резкого скачка до 113, зафиксированного 29 сентября.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 23 889 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 30 сентября в стране скончались два пациента с COVID-19. Общее число умерших в Южной Корее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, выросло до 415 человек.