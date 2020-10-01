Красноярск, , 04:42 — REGNUM В четверг, 1 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег, температура воздуха +2… +4 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 08:15 на Театральной площади было +2 °C. На дорогах гололедица.

Ночью с 1 на 2 октября ожидается — 1 °C. Без осадков.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В пятницу, 2 октября, в Красноярске до +5 °C днём и до — 1 °C ночью. Небольшой кратковременный дождь.

В субботу, 3 октября, в Красноярске ожидается до +8 °C днём. Ночью — до +2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 октября на юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами ожидается гололедица.