Пекин, , 04:35 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено 11 новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких случаев в Китае достигло 2865 с начала эпидемии. Из общего числа новых «импортных» случаев, семь пришлось на Шанхай, два — на провинцию Гуандун, по одному на провинции Сычуань и Шэньси, сообщили в комиссии.

Из общего числа «импортных» случаев, 2679 человек было выписано из госпиталей по выздоровлении, еще 186 человек продолжают получать медицинскую помощь, включая одного в тяжелом состоянии. Смертей нет.