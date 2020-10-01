Оттава, , 04:31 — REGNUM В Канаде выявили за прошедшие сутки 1797 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

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Отмечается, что в стране зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией — таких высоких показателей по COVID-19 в Канаде не фиксировалось с мая. Всего с начала пандемии на канадской территории подтвердили 157 758 случаев заражения новым коронавирусом.

Также за 30 сентября в Канаде скончались еще шесть пациентов с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в стране, достигло 9297.