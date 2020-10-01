Москва, , 04:31 — REGNUM Главная ошибка заболевших COVID-19 граждан России является их нежелание обращаться к врачам, заявил 30 сентября руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире «Национальной службы новостей».

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«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — сказал вирусолог.

Он призвал заболевших не заниматься самолечением и отметил, что основным симптомом при заражении коронавирусом является потеря обоняния, и что подобное недомогание возникает при заболевании гриппом или ОРВИ.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что плато по ежедневно выявляемым случаям заражения новым коронавирусом в России может быть достигнуто через несколько дней или недель.

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