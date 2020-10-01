Мехико, , 03:46 — REGNUM Правительство Мексики объявило о готовности оплатить первые партии вакцины от коронавируса на этой неделе в рамках международного механизма COVAX, передаёт 30 сентября мексиканское издание El Economista.

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Через механизм COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мексика планирует получить до 51,6 млн доз вакцины.

«Обязательство охватить 20% населения страны, в соответствии с подписанным соглашением, эквивалентно 51,6 млн доз», — сказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Отмечается, что соглашение подписано сразу с несколькими международными организациями. Оно подразумевает, что Мексика сможет закупить вакцины Moderna (США), CureVac (Германия), Merck / Themis (США) и AstraZeneca (Великобритания-Швейцария) и ряд других.

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