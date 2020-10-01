Нанкин, Китай, , 03:36 — REGNUM Управление рыболовства на востоке Китая будет использовать радарную систему для выявления незаконной рыбной ловли на озере Тайху — крупнейшем пресноводном озере страны, где введен десятилетний запрет на вылов рыбы, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

Радарная система, установленная районом Баньху города Уси в провинции Цзянсу вобрала в себя современные технологии вроде 5G, больших данных и облачных вычислений. Она способна отслеживать 64 цели единовременно.

«Новая система способна своевременно выявлять и отслеживать подозрительные суда», — заявил заместитель директора бюро сельского хозяйства и вопросов села правительства Байху Жуань Юйлинь.

Незаконная рыбалка на обширной территории озера Тайху зачастую осуществляется в ночное время суток, в связи с чем ее крайне тяжело отслеживать и пресекать. Однако, новейшие технологии существенно упрощают задачу.

Напомним, что власти Китая ввели запрет на рыбалку в 332 охраняемых районах вдоль реки Янцзы с начала этого года. Десятилетний запрет на вылов рыбы распространяется на все ключевые районы длиннейшей реки Китая со следующего года.