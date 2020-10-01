Москва, , 03:20 — REGNUM Плато по ежедневно выявляемым случаям заражения новым коронавирусом в России может быть достигнуто через несколько дней или недель, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «России 24».

При этом, по прогнозу специалиста, число случаев, фиксируемых за сутки в РФ, не будет превышать 9 тысяч.

Наталья Пшеничная «Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более девяти тысяч».

Она отметила, что прогнозировать ситуацию с распространением инфекции сложно и все будет зависеть от сознательности и дисциплинированности граждан в вопросе соблюдения санитарных правил.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приоритетное значение в борьбе с коронавирусом имеет подготовка системы здравоохранения, а не введение карантинных мер.

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