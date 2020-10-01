Прага, , 02:44 — REGNUM Правительство Чехии ввело на 30 дней режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба чешского минздрава.

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«Режим ЧС закончится через месяц, и, я думаю, не будет оснований его продлевать. Потому как если мы не сможем остановить распространение инфекции в течение месяца, это будет полный провал», — заявил глава ведомства.

Во время режима ЧС будут действовать ограничения на собрания людей — разрешено будет собраться группами не более десяти человек в помещениях и не более 20 на улице. В ресторанах будет запрещено садить за один стол более шести человек. Проведение концертов в стране будет приостановлено, однако кинотеатры и театры продолжат свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября власти Чехии задумались о введении карантина в стране из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. К тому моменту в стране уже было подтверждено более 58 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2.