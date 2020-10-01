Иерусалим, , 02:11 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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По данным ведомства, с начала пандемии на израильской территории умерли от осложнений COVID-19 1569 человек. Отмечается, что в настоящее время в медучреждениях Израиля находится 1563 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 834 — в тяжелом состоянии.

Также за 30 сентября в Израиле выявили 8568 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 245 494.