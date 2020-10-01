Рабат, , 01:54 — REGNUM В Марокко за минувшие сутки выявили 2470 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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По данным ведомства, всего на марокканской территории подтверждено 123 653 случая заражения новым коронавирусом. Также за 30 сентября в Марокко скончались 42 пациента с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в королевстве, достигло 2194.

Всего с начала пандемии в Марокко выздоровели 102 715 человек, их выписали из медучреждений. В настоящее время 432 пациента находятся в реанимации.