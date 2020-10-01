Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Киберпортивная команда Boston Uprising в течение некоторого времени бесплатно раздавала копии игры Overwatch. Об этом 30 сентября сообщил портал PC Gamer.

Она предлагала всем желающим бесплатно получить игру, но с определёнными условиями: это была ПК-версия Overwatch, скачать её можно было только на Battle.net и возраст пользователя должен был составлять не менее 13 лет.

Автору статьи произошедшее показалось странным, отчасти потому, что в объявлении не было ни слова о том, что Blizzard имеет отношение к происходящему.

Ему лично удалось отправить заявку, однако вскоре Boston Uprising удалил с сайта страницу с раздачей. Некоторые пользователи высказали предположение, что этот инцидент может быть неким фальстартом, а также может намекать, что Blizzard вскоре сделает Overwatch бесплатной.

Журналист обратился за комментариями к Blizzard, однако пока не получил ответ.

Напомним, сейчас Blizzard разрабатывает вторую часть Overwatch. Пока компания не сообщила информацию о сроках релиза игры. Ожидается, что с соответствующим анонсом она выступит во время онлайн-мероприятия BlizzConline, которое пройдёт с 19 по 21 февраля 2021 года.

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