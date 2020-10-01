Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Угроза уничтожения нависла над многими видами животных из-за войны, которую ведет человечество с природой, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе видеоконференции посвященной сохранению биоразнообразия Земли, сообщается на сайте организации.

Генсек подчеркнул, что мир должен пересмотреть свое отношение к этой проблеме. Он напомнил, что действия людей могут привести к уничтожению до 60% коралловых рифов и около 1 млн видов диких животных.

Причинами указанных проблем Гутерриш назвал чрезмерное потребление и увеличение сельскохозяйственных площадей. Глава ООН отметил, что человечество связано с природной системой и должно сохранить ее для будущих поколений.

Он считает, что для решения такой задачи необходимо принять ряд мер. По мнению генсека, экологические проекты должны стать частью планов развития экономики после пандемии, а «экономические системы и финансовые рынки должны и инвестировать в природу».

Гутерриш добавил, что это позволит не только снизить экологический ущерб, но и создать 191 млн рабочих мест к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в штаб-квартире ООН прошла торжественная церемония по случаю первого Всемирного дня голубого неба, в которой приняли участие Антониу Гутерриш, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Муххамад-Банде и другие.