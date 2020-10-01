Вашингтон, , 01:20 — REGNUM Компании Epic Games и Apple решили не вести судебное разбирательство по поводу блокировки Fortnite в формате суда присяжных. Об этом 30 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Судья сказала, что она не хочет рассматривать два дела и предпочла бы именно такой вариант. Она предложила сторонам его рассмотреть. Однако во время встречи представители компаний пришли к единому мнению, что такой формат не устраивает ни Epic Games, ни Apple.

Стоит отметить: речь идёт о том, что в рамках одного дела Epic Games подала иск против Apple по поводу «монополистической практики», а Apple подала встречный иск, обвинив противника в нарушении условий контракта. Дата начала судебного разбирательства ещё не назначена, однако судья сообщила, что оно состоится не раньше июля 2021 года.

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