Нейпьидо, , 00:35 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 946 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мьянме достигло 13 373. Также за минувшие сутки в стране умерли еще 26 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 310 человек.

Кроме того, 30 сентября из медучреждений Мьянмы выписали с выздоровлением 364 пациентов. Всего в стране с болезнью справиться смогли 3755 человек.