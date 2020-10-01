Бас-Тер, , 00:08 — REGNUM Движение между заморскими департаментами Франции Гваделупа, Мартиника и Сен-Мартен теперь возможно только с разрешения соответствующих муниципальных властей. Мера была введена для замедления распространения вируса SARS-CoV-2, передает France Info.

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Префекты Гваделупы, Мартиники и Сен-Мартена объявили о введении правила об обязательном подтверждении целей путешествия между этими заморскими департаментами. Пассажиры теперь должны предоставлять документы, подтверждающие цель путешествия, авиакомпании, осуществляющей перевозку.

Новая мера начнет действовать с 1 октября 2020 года. Она направлена на снижение распространения вируса SARS-CoV-2 между вышеуказанными территориями.

Напомним, 24 сентября министр вооруженных сил ФранцииФлоранс Парлиобъявила об отправке 37 военных медиков в заморский департамент Гваделупа, где ранее был введен режим «максимальной угрозы»в связи с распространением SARS-CoV-2.

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