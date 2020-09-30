Стокгольм, , 23:59 — REGNUM В сеть выложили трейлер предстоящей игры Strobophagia: Rave Horror, в котором разработчики назвали дату её релиза. Ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале портала IGN.

Игра выполнена в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов) от первого лица, отмечается, что в ней будут реализованы многопользовательские функции. Геймерам предложат исследовать психоделическую рейв-вечеринку, проходящую в лесу. В звивисимости от решений геймеры получат разные концовки.

Кроме того, в Strobophagia: Rave Horror будет реализована уникальная механика для смартфонов: игроки смогут отслеживать Wi-Fi сигналы ящиков, которые раскиданы по территории вечеринки. Релиз игры запланирован на 28 октября 2020 года.

Созданием Strobophagia: Rave Horror занимается шведская студия Green Tile Digital. Стоит отметить, что изначально игра представляла собой студенческий проект, который реализовали учащиеся Университета Шёвде в 2018 году.

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