Вашингтон, , 23:45 — REGNUM В будущем ремастере (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Marvel's Spider-Man для PlayStation 5 Питера Паркера сделали более похожим на Тома Холланда. Об этом 30 сентября сообщил официальный блог PlayStation.

Об изменениях в игре рассказал глава Insomniac Games Community Джеймс Стивенсон. Он, в частности, сообщил, что разработчики переделали внешность главного героя и показали изменения в новом сюжетном трейлере.

При этом создатели игры позже пояснили, что сделали нового Паркера более похожим на Тома Холланда не специально, результат вышел таким из-за того, что они попытались придать ему внешность актёра озвучки Юрия Ловенталя.

https://twitter.com/YuriLowenthal/status/1311367671129075712

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сохранения оригинальной игры Marvel's Spider-Man нельзя будет перенести в ремастер для PS5. Кроме того, стало известно, что обладатели копии игры для PS4 не получат бесплатную копию улучшенной версии.

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