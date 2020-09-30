Париж, , 23:34 — REGNUM По данным на вечер среды, 30 сентября, во Франции умерли 31 956 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 63 человека. Об этом свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Эпидемия коронавируса во Франции Russian.news.cn

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было зафиксировано 12 845 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 563 тыс. 1238 человек находятся в реанимации, что на 38 человек больше, чем днем ранее.

Напомним, 29 сентября во Франции было зафиксировано 8 051 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Это более чем на 4 тыс. человек меньше, чем 30 сентября.

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