Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Не все игры, выпущенные для PlayStation 4, можно будет запустить на новой консоли PlayStation 5. Об этом 30 сентября сообщил портал Screen Rant.

Пользоваль форума Reddit, известный под ником Kgarvey, обнаружил утечку информации с сайта PlayStation. Отмечается, что список старых игр, которые можно будет запустить на PS5 будет ограничен, кроме того, чтобы это сделать, владельцам новой консоли придётся обновить её систему. Отмечается также, что некоторые функции игр, которые работали на PS4, будут недоступны на PS5.

Начало продаж PlayStation 5 в России запланировано на 19 ноября 2020 года. Ранее в сеть выложили фотографии разобранного контроллера консоли DualSense.

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