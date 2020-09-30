Сыктывкар, , 22:51 — REGNUM В ближайшее время власти Коми могут ужесточить «антиковидный» режим — глава республики Владимир Уйба призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.

«К сожалению, мы недостаточно серьезно относимся к требованию соблюдать масочный режим. Практически перестали использовать средства индивидуальной защиты в транспорте, магазинах, аптеках. Такое отношение может привести к тому, что нам придется не только отказываться от тех послаблений режима повышенной готовности, которые мы планировали вводить поэтапно, но и отменять уже действующие. Поэтому прошу вас отнестись к этому со всей ответственностью, чтобы нам не пришлось вводить ограничения, действующие в республике в апреле-мае этого года. На самом деле мы в полушаге от того, чтобы вернуться к тем ограничениям, которые были для нас очень сложны, в первую очередь, экономически», — заявил глава Коми в видеообращении.

По данным оператвиного штаба, прирост больных коронавирусом в регионе за сутки составил 91 человек. В основном это Сыктывкар — 47 случаев, Ухта — 23.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми продлили запрет на культурно-массовые, зрелищные и спортивные мероприятия до 15 ноября. Под запретом работа детских игровых комнат, развлекательных центров, клубов и иных досуговых заведений.

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