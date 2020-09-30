Белвью, США, , 22:47 — REGNUM Студия Bungie планирует изменить редактор создания персонажа многопользовательской игры Destiny 2. Об этом 30 сентября сообщил портал Game Rant.

Соответствующие изменения в игру принесёт дополнение Beyond Light. Разработчики решили переделать систему создания лиц персонажей, пояснив, что с исходной версией были некоторые проблемы. Отмечается, что благодаря этим изменениям создатели игры в будущем смогут добавить больше настроек внешности.

Релиз Beyond Light запланирован на 10 ноября 2020 года. Стоит отметить, что дополнение выйдет в день старта продаж новых консолей Xbox Series X и Series S.

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