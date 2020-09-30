Вена, , 22:39 — REGNUM THQ Nordic назвала дату релиза дополнения Fallen God для игры SpellForce 3. Анонсирующий трейлер был опубликован 30 сентября на YouTube-канале компании.

Fallen God добавит в игру новую фракцию — троллей и 15-часовую однопользовательскую кампанию. Геймерам также будет предоставлена возможность исследовать новый континент — Ургат. Кроме того, они смогут воспользоваться системой крафта и собирать легендарное оружие и доспехи других рас.

Релиз SpellForce 3 состоялся на платформе ПК 7 декабря 2017 года. Игра представляет собой смесь стратегии в реальном времени и ролевой игры.

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