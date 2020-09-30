Москва, , 22:37 — REGNUM Россия уже в первой половине октября может выйти на плато по коронавирусу. Об этом заявила 30 сентября заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист также отметила, что суточный прирост инфицированных коронавирусом в стране вряд ли превысит девять тысяч человек. Пшеничная высказала мнение, что при соблюдении гражданами мер, рекомендуемых Роспотребназором, рост новых случаев заболевания вскоре прекратится.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Роспотребнадзоре не исключили введения в России дополнительных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса в случае ухудшения эпидемической ситуации.

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