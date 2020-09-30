Лондон, , 22:30 — REGNUM Стартовало голосование, в рамках которого геймерам предлагают выбрать победителей премии Golden Joystick Awards 2020. Информация была опубликована 30 сентября на странице портала Games Radar.

На данный момент администрация конкурса опубликовала шорт листы 20 номинаций, пока нет списков в категориях «Лучший новый стример» и «Лучшая игра года». Во всех этих номинациях победители будут определяться в ходе публичного голосования, ещё в пяти решение будут принимать критики. Речь идёт о категориях «Выдающийся вклад», «Премия за прорыв», «Премия за заслуги», «Премия «Выбор критиков» и «Лучший исполнитель».

Пока организаторы не сообщили точную дату проведения церемонии Golden Joystick Awards 2020, известно, что она пройдёт в ноябре в онлайн-формате. Премия была учреждена в 1983 году в Лондоне, она считается самой «долгоживущей» среди подобных конкурсов в индустрии видеоигр.

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