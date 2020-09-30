Сыктывкар, , 21:46 — REGNUM Ночные клубы Коми не начнут работать в ближайшие полтора месяца. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий продлен до 15 ноября.

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Ограничения распространяются на деятельность детских игровых комнат, развлекательных центров, ночных клубов, дискотек и иных развлекательных и досуговых заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Коми попросили уйти на самоизоляцию пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями.