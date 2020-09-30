Санкт-Петербург, , 21:32 — REGNUM Вслед за метрополитеном и наземным транспортом Северной столицы петербургский аэропорт «Пулково» объявил об усилении контроля за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции — использованием гражданами средств индивидуальной защиты.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Пассажиры без масок, перчаток или иных заменяющих их текстильных изделий для защиты органов дыхания и рук не будут допускаться в пассажирский терминал», — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Такие требования, напомнили в «Пулково», содержит постановлением Смольного №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Маски, перчатки и антисептики можно купить в автоматах при входе в терминал, в залах регистрации, выдачи багажа и ожидания вылетов внутренних рейсов аэропорта, а также в магазинах и аптеках аэропорта. Кроме того, граждан в аэропорту просят соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра.

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Напомним, с 1 октября граждан, не использующих средства индивидуальной защиты, не будут пускать в метро и наземный транспорт Петербурга.

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