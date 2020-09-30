Нью-Дели, , 21:16 — REGNUM Правительство Индии объявило, что с 15 октября страна перейдет к «пятой фазе» снятия коронавирусных ограничений, 30 сентября пишет The Times of India.

Школа в Индии akshayapatra

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Согласно постановлению, в стране с середины следующего месяца будет разрешена работа школ, колледжей, кинотеатров, театров и даже парков развлечений, но с 50% посещаемостью.

Послабления не коснутся людей старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Они также не будут действовать в зонах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

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