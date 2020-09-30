Тамбов, , 21:14 — REGNUM В Тамбовской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 20,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

Государственная молодежная политика в Тамбовской области нацелена на объединение большого количества молодежных и общественных организаций, которые помогают активной молодежи реализовывать проекты, идеи и инициативы.

«Мы прекрасно понимаем, что качественно выстроенная молодёжная политика, внимание к инициативам молодёжи — это наш вклад в будущее не только нашего региона, но и всей страны», — считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Региональный конкурс «Лидеры Тамбовщины», созданный по аналогии с федеральным «Лидеры России», за два года проведения охватил более тысячи активных молодых людей. Этот конкурс остаётся наиболее успешным и востребованным региональным форматом реализации возможностей тамбовской молодёжи, являясь реально действующим социальным лифтом, и тамбовские власти планируют его продолжать.

Активные представители молодежи области регулярно становятся участниками всероссийских форумов и получают поддержку своих проектов в грантовых конкурсах. Буквально сегодня стало известно, что на молодежном проектном форуме Южного Федерального округа «СЕЛИАС — 2020», который сейчас проходит в Астрахани, представительница Тамбовщины Анна Тетушкина выиграла грант в размере 574 тыс. рублей на реализацию своего проекта International Silent Street, поддержанного областной администрацией. Цель проекта — адаптация иностранных студентов на протяжении года в новом обществе через иммерсивные мероприятия, он будет способствовать созданию условий для приспособления гостей страны к новым для них социальным условиям, поможет им найти общий язык с российскими студентами.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

Одними из победителей грантовых конкурсов также стали тамбовчанки Люсьена Дейсар и Елена Романова. Люсьена Дейсар получила грант в размере 500 тыс. рублей на всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, который состоялся в рамках образовательного форума «Алтай. Территория развития». Девушка планирует организовать фестиваль «Добра всем!», который пройдёт в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района в августе 2021 года. Фестиваль состоится уже в третий раз. Он популяризует благотворительность и бескорыстную деятельность на благо общества. Гости фестиваля смогут познакомиться с героями нашего времени, которые представят свои интерактивные площадки. Это военнослужащие, сотрудники МЧС, волонтёры поисковых отрядов, приютов для животных, представители «третьего сектора». Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, выставки и концерт.

А Елена Романова смогла получить поддержку форума «Ладога» в размере 400 тыс. рублей на проект Art for kids. Елена — специалист по работе с молодежью в сфере патриотического воспитания Дома молодёжи Тамбовской области. Её проект направлен на работу с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Это курс арт-встреч и работа со специалистами-психологами, рассчитанный на шесть месяцев. Итогом этой работы должна стать публикация сборника методических рекомендаций для передачи успешного опыта не только в районы области, но и в другие регионы.

Среди новых проектов — «Тамбовский цифровой театр», защиту которого Александр Никитин поддержал недавно на форуме «Таврида-АРТ». В 2019 году арт-кластер «Таврида» при участии Университета креативных индустрий запустил программу развития региональных арт-кластеров «Арт-резиденции: создание и продвижение креативных пространств». В программе приняли участие 14 регионов РФ, в том числе и Тамбовская область. Команды проектов прошли интенсивное обучение у лидеров креативных индустрий, специалистов по разработке и продвижению, экспертов в области создания и развития арт-резиденций и формированию творческих сообществ. По мнению губернатора, работа по созданию новой площадки ведётся в области очень активно, несмотря на то, что пандемия внесла коррективы в программу действий.

«С инициативой создания Тамбовского цифрового театра в регионе выступила наша молодёжь. Мы постоянно встречаемся с ребятами, они рассказывают о своих инициативах, наполнении проекта. Сегодня уже выделены земельные участки, проходит расчет технических условий. В ближайшее время мы приступим к разработке проектно-сметной документации и проведению экспертизы», — рассказал Александр Никитин.

Строительство цифрового театра запланировано на август 2021 года. Здесь планируется открытие трансформируемого зала на 500 мест, образовательных студий, зала для совещаний, производственного цеха для создания контента, кафе. Новая творческая площадка позволит объединить представителей креативных сообществ Тамбовской области, создать место, где сможет собираться, общаться и обмениваться опытом активная молодёжь региона.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

На всероссийском семинаре региональных органов исполнительной власти в мастерской управления «Сенеж» был представлен проект по проведению форума «Территория смыслов» в Тамбовской области. Его поддержал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Партнерами форума выступят Росмолодежь, администрация региона, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Они окажут консультационную, организационную и финансовую поддержку, а также предоставят экспертов и спикеров. Инициаторами проведения первого в России форума «Территория смыслов» в региональном формате выступил ректор ТГУ имени Г.Р. Державина Владимир Стромов и сотрудники университета.

«Мы с 2018 года к этому шли. Думаю, это полезно и для молодежи нашего региона, и как федеральная практика», — отметил ректор. «Территория смыслов. Тамбов» пройдет в ноябре этого года на базе отдыха «Галдым». Разработчиками образовательной программы выступят модераторы Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Главной темой для участников станут инициативы по улучшению молодежной образовательной среды и сохранению талантов в Тамбовской области.

Тамбовские власти также оказывают постоянную поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году на региональный грантовый конкурс подали заявки около 50 НКО, претендующих на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Тамбовской области. По инициативе главы региона в 2020 году на поддержку «третьего сектора» выделено 20,6 млн рублей. Проекты были представлены практически по всем направлениям, по которым проводился отбор. Многие из них адаптированы под эпидемиологическую ситуацию. Представители НКО учли опыт противодействия коронавирусной инфекции. Мероприятия в рамках многих проектов могут проходить в онлайн-формате или дистанционно. Напомним, в прошлом году в региональном грантовом конкурсе поддержку получили 46 НКО. Общая сумма поддержки также составила 20,6 млн рублей.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

В период пандемии коронавирусной инфекции самыми незащищенными оказались пожилые люди. В такое тяжелое время в Тамбовской области было открыто сразу несколько волонтерских штабов, которые работали под эгидой акции #МыВместе. Волонтеры принимали и отрабатывали заявки на продукты питания, лекарства, доставляли своим подопечным бесплатные продуктовые наборы и угощения к Пасхе. За эту работу ребята заслужили не только много слов благодарности, но и удостоились наград президента Российской Федерации — медалей за помощь в акции #МыВместе и благодарственных писем. На данный момент награждены уже более 60 волонтеров, всего в области их будет более 150 человек.

Исходя из результатов работы в последние несколько месяцев, было принято решение организовать региональный клуб акции #МыВместе, в который вошли представители молодежных и общественных организаций, волонтеры и другие активные представители Тамбовщины. В рамках работы клуба будут реализованы социальные проекты, направленные на дальнейшую помощь населению Тамбовской области.

По мнению первого заместителя главы администрации Тамбовской области, руководителя аппарата главы администрации Олега Иванова, межведомственная программа «Развитие добровольчества в Тамбовской области на 2020−2024 годы» позволит совершенствовать межведомственное взаимодействие в этой сфере, вовлекать в волонтерскую деятельность активных жителей области.

В Тамбовской области проживают более 300 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Около 15% из них задействованы в добровольческой деятельности. Всего в регионе 206 волонтерских отрядов и 40 некоммерческих организаций, нацеленных на популяризацию добровольческой деятельности, которые объединяют молодёжь области.

На Тамбовщине продолжают развиваться общественные молодежные структуры: Молодежный парламент, Совет молодых учёных и специалистов, региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики», региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», молодежные советы в муниципальных образованиях.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

В результате победы в 2018 году во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», проводимым Федеральным агентством по делам молодежи, Тамбовская область получила грант — 7,6 млн рублей. Благодаря этим средствам в рамках регионального проекта «Социальная активность» была сформирована сеть ресурсных центров, которые объединены на базе автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр по развитию добровольчества Тамбовской области». Таким образом, впервые в регионе появился оператор всех добровольческих проектов, что позволяет вывести добровольчество на новый качественный уровень. Совсем недавно «Ресурсный центр по развитию добровольчества в Тамбовской области» отметил свой первый день рождения. За прошедший год волонтеры ресурсного центра активно принимали участие в помощи жителям во время голосования по принятию поправок в Конституцию РФ, помогали приютам для животных, организовывали сбор макулатуры и батареек, приводили в порядок памятные места области.

Планируется, что в 2024 году более 10 тыс. человек будут использовать единую информационную систему в сфере развития добровольчества для эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте