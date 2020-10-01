Тирана, , 01:45 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 30 сентября сообщили, что за последние сутки в стране был выявлен ещё 131 случай заражения коронавирусом. Ещё 115 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 13 648 случаев заражения коронавирусом. 7847 человек уже излечились от COVID-19. 387 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов с COVID-19.

Ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 5415 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся 189 пациентов, 16 из них проходят интенсивную терапию, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны движется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

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