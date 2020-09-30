Москва, , 21:18 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса педагогов старше 65 лет планируется перевести на дистанционный режим работы. Об этом 30 сентября рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

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По её словам, во время продлённых до двух недель осенних каникул в Москве педагоги будут заниматься совершенствованием материалов к урокам, составлением учебных планов. Помимо этого, в электронный дневник Московской электронной школы (МЭШ) планируется добавить новые разделы.

«Мы будем стараться, чтобы учителя старше 65 лет, которые находятся в группе риска, максимально уходили на дистанционную работу. Как раз во время каникул представилась возможность отработать формат работы на дому. После каникул мы планируем попробовать новый инструмент обучения — тьюторство», — сказала Ракова.

Планируется пригласить в учебные заведения молодых учителей — выпускников или студентов старших курсов педагогических вузов, которые будут вести очные занятия у детей. Преподаватели старшего возраста на это время станут тьюторами и будут следить за учебным процессом дистанционно: консультировать молодых учителей, давать советы, разбирать особо сложные случаи, рассказала вице-мэр столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, частным и федеральным школам Москвы рекомендовано продлить сроки осенних каникул.

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