Владивосток, , 20:29 — REGNUM Губернатор Приморского краяОлег Кожемяко в ходе совещания в мэрии 30 сентября выразил возмущение в связи с установкойгранитных скамеек на центральной площади Владивостока, призвав уволить чиновников, ответственных за соответствующие решения. Об этом сообщается на странице краевого правительства в Facebook.

«Последнее ваше творчество — скамейки в виде саркофагов. И дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект? Жители оценили вашу работу траурным венком», — заявил Кожемяко.

Он порекомендовал руководству Владивостока уволить сотрудников, которые принимали решение о согласовании и установке гранитных архитектурных форм на центральной площади города.

Также в связи с этим Кожемяко поручил создать во Владивостоке специальный совет по благоустройству «с привлечением архитекторов, дизайнеров, озеленителей, представителей власти и общественности».

Вскоре после заявления главы региона прокуратура Приморского края сообщила об организации проверки по факту закупки муниципалитетом элементов благоустройства из гранита.

«В ходе надзорных мероприятий прокурорами будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами администрации Владивостока законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для муниципальных нужд», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.