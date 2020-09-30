Москва, , 20:45 — REGNUM Льготные категории граждан, в семьях которых дети вправе получать бесплатное питание в школах, смогут получить продукты в период двухнедельных каникул, объявленных в Москве. Об этом 30 сентября рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

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«Школьники из семей, которые относятся к льготным категориям и имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы», — заявила Ракова.

Вице-мэр столицы добавила, что эти наборы можно будет забрать в школе. Подробную информацию о том, как и когда это сделать родители могут узнать у классных руководителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ракова объяснила, чем опасно бессимптомное течение COVID-19 у школьников.

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