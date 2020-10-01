Скопье, , 00:17 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 30 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 1697 образцов было выявлено 194 носителя коронавируса. Ещё 158 пациентов были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 17 977 случаев заражения, 739 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались двое пациентов. Лечение проходят 2279 человек, что в два с половиной раза меньше, чем в соседней Албании. 14 959 пациентов уже здоровы.

Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 112 носителей коронавируса

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 900 случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке 10 человек и выше.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии ожидают пика пандемии в январе