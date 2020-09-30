Тюмень, , 20:05 — REGNUM В Тюмени Роспотребнадзор планирует приостановить работу кинотеатра, расположенного в одном из торговых центров. На момент проверки здесь отсутствовали антисептики, запас масок, бактерицидные облучатели. Об этом в прямом эфире оперштаба сообщила 30 сентября заместитель руководителя регионального управления надзорного ведомства Юлия Распопова.

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В Тюменской области с 28 сентября ужесточили масочный режим, все предприниматели были предупреждены о тотальных проверках соблюдения санитарных требований по коронавирусу. И тем не менее граждане и бизнесмены продолжают безответственно относиться к угрозе COVID-19.

Меж тем за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано на 30 сентября 78 случаев заражения коронавирусом. И это максимальный показатель на текущей неделе.