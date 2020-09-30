Ватикан, , 20:05 — REGNUM Чтобы по-настоящему преодолеть кризис, нужно победить не только коронавирус, но и болезни социально-экономического характера, заявил во время общей аудиенции в среду, 30 сентября, папа Римский Франциск.

Не следует рассуждать о возвращении к так называемой «нормальности», то есть состоянию до эпидемии, поскольку эта «нормальность» несла в себе такие болезни, как несправедливость и неравенство, сказал глава католической Церкви.

Подлинная нормальность, к которой призвано каждое человеческое существо — это Царствие Божие, добавил Франциск.