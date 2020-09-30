Неаполь, Италия, , 20:00 — REGNUM В двух южных регионах Италии, Сардинии и Кампанье (Неаполь), число зараженных коронавирусом в сравнении с июнем выросло более чем вдвое, на 154% и 140% соответственно, сообщили в министерстве здравоохранения в среду, 30 сентября.

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Еще в двух регионах, Лацио (Рим) и Сицилии, рост составил 84% и 91% соответственно.

По данным на 30 сентября, в Италии умерли 35 894 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 19 (днем ранее — на 24). Выздоровели 227 704 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1198 (днем ранее — на 1316). Число подтвержденных носителей выросло на 1851 (днем ранее — на 1648). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 314 861.

В настоящее время заражены 51 263 человека — на 633 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилось более чем в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.